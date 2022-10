Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: vers de nouvelles capacités pour le Forane 1233ZD information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Arkema fait part du démarrage réussi de l'unité de production de 1233ZD de son partenaire Aofan en Chine, ainsi que du début de la phase de construction de la nouvelle ligne de 1233ZD de son usine de Calvert City, dans l'Etat américain du Kentucky.



Ces unités augmenteront, au cours des 18 prochains mois, la disponibilité mondiale du Forane 1233ZD, agent d'expansion liquide principalement utilisé dans les mousses de polyuréthane à cellules fermées pour l'isolation des bâtiments et la chaîne du froid.



Le 1233ZD fait partie de la nouvelle génération de spécialités fluorées avec un impact émissif nul ou minime, alignées sur la stratégie de développement durable d'Arkema pour saisir les opportunités liées aux mégatendances mondiales.





