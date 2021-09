Arkema va céder son activité d'époxydes à Cargill pour 38,8 millions de dollars

(AOF) - Arkema a annoncé vouloir céder son activité époxydes à Cargill, un leader dans les produits et services agroalimentaires. Avec ce projet, le chimiste français poursuit le repositionnement de son portefeuille sur ses activités stratégiques. Arkema produit à Blooming Prairie (MN, États-Unis) des époxydes bio-sourcés et de spécialités, utilisés comme additifs ou intermédiaires dans la fabrication de lubrifiants, d'additifs plastiques et dans de nombreuses autres applications. L'offre reçue valorise cette activité à 38,8 millions de dollars, soit environ 10 fois l'EBITDA historique.

Rattachée aux Oxygénés d'Arkema, l'activité époxydes, qui a une intégration limitée avec le reste du portefeuille du Groupe, réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollars et emploie près de 45 personnes.

En rejoignant Cargill, acteur mondial dans le domaine des produits bio-sourcés, cette activité, disposant de produits de haute qualité, bénéficiera de la taille et de la stratégie de développement de ce groupe américain, lui offrant un nouveau potentiel de croissance sur les marchés industriels.

Le closing de l'opération est prévu au quatrième trimestre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n’ont pas d’autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d’ici à 2021.

Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.