Arkema : une note de lourdeur après la dégradation d'UBS

(CercleFinance.com) - Le titre du premier chimiste français, Arkema, subit mercredi l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 après une dégradation par UBS, à 'neutre' contre 'achat' jusqu'à présent. L'action Arkema cède actuellement 1,6% à 86,3 euros, alors que l'indice français recule de moins de 0,6%. UBS, qui réduit également son objectif de cours de 108 à 93 euros, dit s'inquiéter du nombre grandissant de difficultés s'abattant sur le marché des matières premières. 'Avec une croissance de l'EBITDA et un rendement du FCF en-dessous de la moyenne de ses comparables pour la période 2020/2021, nous ne voyons aucune raison pour que l'écart en terme de valorisation se réduise', écrit par ailleurs le courtier dans une note.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.21%