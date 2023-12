Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: un projet d'acquisition pour Bostik en Irlande information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 08:20









(CercleFinance.com) - Arkema fait part du projet d'acquisition d'Arc Building Products, qui lui permettra de renforcer sa position sur le marché en croissance des adhésifs pour la construction en Irlande, grâce à une gamme de solutions plus large et une implantation industrielle locale.



Spécialisé dans les adhésifs pour carrelage, les systèmes de préparation des sols, les produits chimiques pour la construction et les solutions d'étanchéité et de collage, Arc Building Products réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions d'euros.



Ce projet devrait être finalisé au premier trimestre 2024. Bostik, la filiale d'Arkema qui intégrera cette société, réalisera également d'importants investissements sur le site d'Arc Building Products à Arklow, en vue d'augmenter la fabrication locale de ses solutions.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +3.30%