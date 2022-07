Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: un analyste remonte ses prévisions sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 1,3%. Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Arkema tout en abaissant son objectif de cours de 139 à 123 euros, décidant d'appliquer dans son mode de calcul de la valorisation les multiples des pairs au lieu des multiples historiques du groupe de chimie.



'Le deuxième trimestre devrait se montrer à nouveau vigoureux et battre les attentes', estime néanmoins le broker, qui remonte son attente d'EBITDA pour 2022 à 2,2 milliards d'euros, mais laisse ses prévisions de résultats pour 2023 pratiquement inchangées.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.35%