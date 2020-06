Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : UBS relève son objectif de cours Cercle Finance • 01/06/2020 à 12:08









(CercleFinance.com) - L'action Arkema gagne du terrain lundi matin à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note d'UBS qui indique relever son objectif de cours sur le chimiste français. Dans son point du jour, le broker dit avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 72 à 80 euros tout en maintenant une opinion 'neutre' sur la valeur. A 12h00, le titre progresse d'environ 1%. Au même moment, l'indice SBF 120 avance lui aussi de 1%.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.76%