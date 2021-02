Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : trois nouveaux membres proposés au conseil Cercle Finance • 26/02/2021 à 07:26









(CercleFinance.com) - Arkema annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 20 mai, trois candidats en remplacement de Thierry Morin, Marc Pandraud et Yannick Assouad dont les mandats arrivent à échéance. Il propose ainsi les nominations, en qualité d'administrateurs indépendants pour une durée de quatre ans, de Thierry Pilenko (qui prendra la présidence du comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance), de Bpifrance et d'Ilse Henne. Par ailleurs, le conseil a décidé la création d'un nouveau comité, le comité innovation et croissance durable, dont la présidence sera confiée à Victoire de Margerie à l'issue de l'assemblée générale du 20 mai.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris 0.00%