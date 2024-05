Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema : soulève la résistance des 102,8E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - Arkema soulève la résistance des 102,8E du 4 avril et vient au contact de la résistance des 103,1E des 23/12/2023 et 26/01/2024.

En cas de franchissement de ce palier majeur, le titre s'ouvrirait le chemin 105,95E ('gap' du 10/6/022) puis des 113E, par le jeu du report d'amplitude.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +3.72%