Arkema signe un important contrat d'approvisionnement en biométhane avec Engie

(AOF) - Arkema a signé un accord à long terme avec Engie, à compter du 1er janvier 2023, pour la fourniture de 300 GWh/an de biométhane renouvelable en France. Il s'agit de l'un des plus importants contrats privés de biométhane en Europe à ce jour. Ce contrat, ainsi que les projets d'efficacité énergétique en cours, permettront au groupe chimique de réduire encore très significativement l'empreinte carbone de ses gammes bio-sourcées de haute performance de polyamide 11 Rilsan et d’élastomères Pebax Rnew.

