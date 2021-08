Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : s'envole de +6% vers 114,9E suite à une acquisition information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Arkema s'envole de +6% vers 114,9E suite à l'annonce d'une acquisition aux Etats Unis (le groupe Ashland sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,65Mds$). Le titre pulvérise de façon décisive le précédent record des 111E du 13 août: la dernière oscillation entre 102 et 111E induit un potentiel de hausse vers 120E

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +4.22%