ARKEMA s'engage pour contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2°C

(AOF) - Arkema s'est fixé un nouvel objectif stratégique environnemental : réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) de 38 % en 2030 par rapport à 2015. Le chimiste français apporte ainsi sa contribution à la limitation du réchauffement climatique à la fin du siècle nettement en dessous de la trajectoire de 2°C sur la base de la méthodologie reconnue SBT (Science Based Target).

Cela se traduit, pour le groupe, par un objectif de réduction de ses émissions absolues de plus de 1,7 million de tonnes en équivalent CO2 par rapport à 2015 pour atteindre moins de 3 millions de tonnes en 2030, quelle que soit l'augmentation de ses volumes de production, soit une baisse de 38 % sur 15 ans.

Ce plan climat a pu être établi après une étude détaillée des projections de croissance des activités du groupe, des projets d'évolution des procédés industriels et de diminution de la consommation énergétiques ainsi que des possibilités d'achats d'électricité provenant de sources de plus en plus bas carbone.

