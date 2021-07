Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : résultat net multiplié par trois au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - Arkema publie un chiffre d'affaires du 2,4 MdsE au titre du 2e trimestre, soit une progression de 34,6% à périmètre et change constants, par rapport à la même période un an plus tôt. ' Cette performance est portée par les Matériaux de Spécialités, qui bénéficient d'une demande soutenue en matériaux innovants et durables et de leur positionnement unique pour accompagner les grandes tendances sociétales ', indique le groupe. Dans ce contexte, l'EBITDA ressort à 478 ME, en hausse de 67,1% par rapport au 2e trimestre 2020 avec une marge EBITDA de 20%, un niveau 'historiquement élevé'. Arkema enregistre finalement un résultat net courant de 267 ME, pratiquement triplé en douze mois (il était de 90 ME au 2e trimestre 2020). Fort de ces résultats, le groupe française de chimie annonce relever 'sensiblement' ses objectifs annuels et viser désormais une croissance d'environ 30 % de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités par rapport à 2020 à périmètre et change constants, soit un EBITDA pour le Groupe d'environ 1,4 MdE - sauf reprise systémique de la crise sanitaire.

