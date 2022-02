Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: résultat net courant plus que doublé en 2021 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 08:52









(CercleFinance.com) - Arkema publie un résultat net courant multiplié par 2,3 à 896 millions d'euros (soit 11,88 euros par action) au titre de l'année passée, avec une marge d'EBITDA en amélioration de plus de trois points, atteignant son plus haut historique à 18,1%.



À 9,52 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 20,7% en données publiées et de 25,9% à taux de change et périmètre constants, le groupe de chimie ayant tiré profit de l'accélération de la demande en matériaux de haute performance et durables.



Un dividende de trois euros par action sera proposé pour 2021 (2,5 euros en 2020). En 2022, dans un environnement global qui devrait rester volatil, Arkema vise, à périmètre constant, un EBITDA des matériaux de spécialités comparable au niveau record de 2021.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -2.63%