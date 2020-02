Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : renouvellement du mandat du PDG en vue Cercle Finance • 27/02/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Dans la perspective de la prochaine assemblée générale du 19 mai, Arkema indique que son conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Thierry Le Hénaff, pour une durée de quatre ans. Sous réserve que l'assemblée renouvelle son mandat d'administrateur, le conseil a l'intention de le nommer à nouveau dans ses fonctions de PDG, traduisant sa confiance en Thierry Le Hénaff pour continuer à mener à bien le développement du groupe de chimie.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.54%