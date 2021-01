ARKEMA renforce son activité de colles à prise rapide de haute performance

(AOF) - Arkema a annoncé un investissement dans CMC (Crackless Monomer Company), une co-entreprise entre Bostik et la société taïwanaise Cartell Chemical Co, un fournisseur majeur de solutions cyanoacrylates, pour accélérer le développement et la production d'adhésifs haute performance à forte valeur ajoutée.

CMC, qui sera détenu à 51 % par Bostik pour un investissement d'environ 11 millions de dollars, produira des monomères cyanoacrylates de spécialités à l'échelle industrielle et à un coût compétitif, permettant à Bostik d'accélérer le développement d'adhésifs haute performance à forte valeur ajoutée destinés principalement aux marchés de l'électronique, du matériel médical et du bricolage.

Cet investissement complète l'acquisition d'Afinitica réalisée en 2018 et permet à Bostik d'élargir son portefeuille de colles à prise instantanée de haute qualité produites selon le procédé breveté et innovant " crackless ". Les adhésifs formulés grâce à ce procédé présentent des propriétés uniques offrant un confort supplémentaire aux utilisateurs finaux.

Ce projet est parfaitement cohérent avec la stratégie de croissance durable de Bostik.

Il s'inscrit dans la thématique du remplacement du collage traditionnel par des technologies de pointes, respectueuses pour l'environnement et favorisant l'allègement des structures.

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.