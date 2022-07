Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: relèvement des prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 08:07









(CercleFinance.com) - Arkema relève ses objectifs annuels pour viser désormais en 2022, hors nouvelle perturbation significative du contexte mondial, une croissance de 17 à 22% de l'EBITDA annuel à périmètre constant, soit un EBITDA d'environ 2,1 milliards d'euros.



Le chimiste affiche au titre du deuxième trimestre, un résultat net courant en très forte augmentation de 65,9% à 443 millions d'euros, soit 5,99 euros par action, et un EBITDA en forte hausse de 47,5% à 705 millions, soit une marge d'EBITDA record à 22,1%.



Son chiffre d'affaires, à 3,2 milliards d'euros, s'est accru de 32,9%, avec un ajustement des prix de vente face à l'inflation des coûts qui a largement compensé une légère baisse des volumes par rapport à la base de comparaison élevée de l'an dernier.





