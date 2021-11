Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Arkema relève ses objectifs pour 2021, visant désormais une croissance d'au moins 40% de l'EBITDA des matériaux de spécialités par rapport à 2020 à périmètre et change constants, conduisant à une nouvelle prévision d'EBITDA pour le groupe d'environ 1,6 milliard d'euros. Le chimiste affiche pour son troisième trimestre un résultat net courant multiplié par 2,4 à 258 millions d'euros, soit 3,44 euros par action, et un EBITDA en progression de 54,4% à 474 millions, soit une marge proche de 20%, niveau record pour cette période de l'année. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,4 milliards d'euros, en croissance de près de 30% à périmètre et change constants, avec une augmentation solide des volumes (+5,3%) et une hausse significative des prix de ventes (+23,8%).

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +4.38%