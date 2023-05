Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: relève ses objectifs de décarbonation information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 09:19









(CercleFinance.com) - Arkema, qui avait déjà renforcé son plan climat en juillet 2022, annonce de nouveaux objectifs à horizon 2030 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, approuvés par l'organisme Science Based Targets initiative (SBTi).



Le Groupe souhaite désormais réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 48,5 % sur les scopes 1+2 et de 54 % sur le scope 3 à horizon 2030 versus 2019.



' De la politique d'achats d'énergie à l'innovation industrielle, du portefeuille de solutions à la diffusion d'une ' culture climat et environnement ', cette trajectoire vertueuse mobilise toutes les composantes du Groupe ' affirme Thierry Le Hénaff, directeur général d'Arkema.



Le Groupe a identifié des marges d'amélioration sur ses scopes 1+2 et prévoit de réduire ses émissions de 3,7 millions de tonnes équivalent CO2 en 2019 à 1,9 million de tonnes en 2030.



Pour ses émissions de gaz à effet de serre de scope 3, le Groupe s'engage à agir sur l'ensemble de sa chaîne de valeur en réduisant ses émissions de 152 millions de tonnes équivalent CO2 en 2019 à 70 millions de tonnes en 2030.





