Arkema relève à nouveau ses prévisions pour 2021
information fournie par Reuters10/11/2021 à 07:12
10 novembre (Reuters) - Le groupe de chimie Arkema AKE.PA a annoncé mercredi: * ARKEMA - CA DE EUR 2,40 MD AU T3 CONTRE EUR 1,91 MD L'AN DERNIER (BIEN LIRE ARKEMA) * ARKEMA - EBITDA DE EUR 474 MLNS AU T3 CONTRE EUR 307 MLNS L'AN DERNIER * ARKEMA - RÉSULTAT NET COURANT DE EUR 258 MLNS AU T3 CONTRE EUR 109 MLNS L'AN DERNIER * ARKEMA - FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE À EUR 74 MLNS À FIN T3 CONTRE EUR 285 MLNS L'AN DERNIER * ARKEMA - DETTE NETTE DE EUR 1,26 MD À FIN T3 CONTRE EUR 1,87 MD L'AN DERNIER * ARKEMA - OBJECTIFS ANNUELS À NOUVEAU SENSIBLEMENT RELEVÉS * ARKEMA - VISE DÉSORMAIS POUR 2021, UNE CROISSANCE D’AU MOINS 40% DE L’EBITDA DES MATÉRIAUX DE SPÉCIALITÉS PAR RAPPORT À 2020 À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS * ARKEMA - L’ACTIVITÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE DEVRAIT S’INSCRIRE DANS LA LIGNÉE DE CELLE DES DERNIERS MOIS * ARKEMA - NOUVELLE PRÉVISION D’EBITDA POUR LE GROUPE D’ENVIRON 1,6 MD D’EUROS * ARKEMA - LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE CONTINUERA À ÊTRE IMPACTÉE PAR LE MANQUE DE DISPONIBILITÉ ET L’INFLATION DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES , LES DIFFICULTÉS LOGISTIQUES, ET LA HAUSSE DES COUTS DE L’ÉNERGIE ET DES TRANSPORTS (Bureau de Paris)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-0.76%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer