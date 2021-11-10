 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
29 285.46
0.00%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
Nikkei 225
29 285.46
0.00%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arkema relève à nouveau ses prévisions pour 2021
information fournie par Reuters10/11/2021 à 07:12

    10 novembre (Reuters) - Le groupe de chimie Arkema  AKE.PA 
a annoncé mercredi:
    * ARKEMA - CA DE EUR 2,40 MD AU T3 CONTRE EUR 1,91 MD L'AN
DERNIER
(BIEN LIRE ARKEMA)
    * ARKEMA - EBITDA DE EUR 474 MLNS AU T3 CONTRE EUR 307 MLNS
L'AN
DERNIER
    * ARKEMA - RÉSULTAT NET COURANT DE EUR 258 MLNS AU T3 CONTRE
EUR
109 MLNS L'AN DERNIER
    * ARKEMA - FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE À EUR 74 MLNS À FIN T3
CONTRE
EUR 285 MLNS L'AN DERNIER
    * ARKEMA - DETTE NETTE DE EUR 1,26 MD À FIN T3 CONTRE EUR
1,87 MD
L'AN DERNIER
    * ARKEMA -  OBJECTIFS ANNUELS À NOUVEAU SENSIBLEMENT RELEVÉS
    * ARKEMA - VISE DÉSORMAIS POUR 2021, UNE CROISSANCE D’AU
MOINS 40%
DE L’EBITDA DES MATÉRIAUX DE SPÉCIALITÉS PAR RAPPORT À 2020 À
PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS
    * ARKEMA -  L’ACTIVITÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE DEVRAIT
S’INSCRIRE
DANS LA LIGNÉE DE CELLE DES DERNIERS MOIS
    * ARKEMA -  NOUVELLE PRÉVISION D’EBITDA POUR LE GROUPE
D’ENVIRON
1,6 MD D’EUROS
    * ARKEMA -  LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE CONTINUERA À ÊTRE
IMPACTÉE PAR LE MANQUE DE DISPONIBILITÉ ET L’INFLATION DE
CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES , LES DIFFICULTÉS LOGISTIQUES, ET
LA HAUSSE DES COUTS DE L’ÉNERGIE ET DES TRANSPORTS


 (Bureau de Paris)

Valeurs associées

ARKEMA
Euronext Paris -0.76%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.