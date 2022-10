Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : refranchit les 77E, surveiller 79,2E information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 16:35









(CercleFinance.com) - Arkema domine le SBF-120 ce 10/10 et refranchit les 77E, ce qui valide l'ébauche d'une figure en 'tasse avec anse' : le retournement haussier, après un test d'un plancher à 73,84E, serait confirmé par le franchissement du récent zénith des 79,2E avec un 1er objectif à 83,2E (ex-plancher du 19 septembre et résistance oblique moyen terme, puis un second objectif à 85,45E, le 'gap' resté' béant depuis le 13 septembre dernier.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +2.47%