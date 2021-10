Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : rechute de -5% sous les 109E information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 11:41









(CercleFinance.com) - Arkema rechute de -5% sous les 104E et pulvérise le support des 110,55E du 20 septembre et rechute de -5%, sous les 109E : le titre vient de libérer un potentiel de repli jusque sur 104/103E (règle du balancier après une série de plafonnement sous 116,25E du 7 au 29 septembre dernier.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -4.63%