ARKEMA : rebond de l'activité au quatrième trimestre

En termes de perspectives, Arkema table sur une progression de l'Ebitda en 2021 concentrée sur les Matériaux de Spécialités (82 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2020). Dans un environnement encore volatil, hors reprise significative de la crise sanitaire, Arkema vise à parités constantes une croissance de l'Ebitda des Matériaux de Spécialités en 2021 d'environ 10% par rapport à 2020, et pour les Intermédiaires une stabilité à parités et périmètre constants (closing du PMMA attendu mi-2021).

(AOF) - Arkema a publié ses résultats 2020 marqués par le rebond de sa performance au quatrième trimestre. L'an dernier, le chimiste français a réalisé un Ebitda en baisse de 18,9% à 1,182 milliard d'euros. La marge d'Ebitda est ressortie à 15%. Le chiffre d'affaires a atteint 7,9 milliards, en repli de 8% à devises constantes, reflétant l'impact de la pandémie sur la demande mondiale. Sur le seul quatrième trimestre, les ventes ont grimpé de de 2,1% à périmètre et change constants, tirées par des volumes en amélioration (+ 5,2%). L'Ebitda s'est quasiment stabilisé à 289 millions.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.