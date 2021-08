Arkema rachète les adhésifs de l'américain Ashland

(AOF) - Arkema a signé un accord pour l'acquisition de l'activité Performance Adhesives d'Ashland, leader de premier plan des adhésifs de haute performance aux États-Unis, au portefeuille de produits unique et innovant. Le groupe français réalise une nouvelle étape majeure de son ambition pour 2024 : devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités et axer son développement sur les solutions durables et de haute performance. Il s'agit d'une étape clé pour Bostik dans son ambition long terme de forte croissance. Elle lui permet de viser désormais une marge d'Ebitda supérieure à 17 % en 2024.

Ashland devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 360 millions de dollars avec une marge d'Ebitda supérieure à 25%.

L'offre a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,65 milliard de dollars, soit 15 fois l'Ebitda estimé pour 2021 après prise en compte du bénéfice fiscal lié à la structure de la transaction.

Les synergies avant impôts sont évaluées à 12,5 % du chiffre d'affaires, permettant de ramener le multiple EV/Ebitda à 8,7 en 2026.

Selon Arkema, l'opération fortement créatrice de valeur pour ses actionnaires, relutive dès la première année en bénéfice net par action et qui devrait l'augmenter d'un euro à l'horizon 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.