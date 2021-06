Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : projets de développement pour le 1233zd Cercle Finance • 07/06/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Arkema annonce la finalisation d'un accord avec Aofan pour la fabrication de 1233zd en Chine, mais aussi accélérer et détailler son planning pour des capacités supplémentaires pour ce produit sur son site de Calvert City aux Etats-Unis. Incorporée dans la mousse d'isolation, cette solution durable offre jusqu'à 20% de gain d'isolation thermique par rapport aux solutions existantes, réduisant ainsi la consommation d'énergie des bâtiments résidentiels et commerciaux, explique le chimiste. La capacité initiale d'Aofan de 5 kt/an devrait être mise en service mi-2022. L'investissement prévu à Calvert City ajoutera une capacité de 15 kt/an pour un montant estimé à 60 millions de dollars et devrait démarrer fin 2023.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.73%