Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: projet de cession des produits phosphorés information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 09:38









(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé vendredi un projet de cession de Febex, sa filiale spécialisée dans les produits phosphorés, au belge Prayon dans le cadre de la gestion 'dynamique' de son portefeuille d'activités.



Le chimiste français explique dans un communiqué que Febex, dont le périmètre est rattaché à sa branche d'additifs de performance, n'affiche aujourd'hui qu'une 'faible intégration' avec les autres activités du groupe.



La société, dont les produits sont principalement utilisés dans l'électronique et l'industrie pharmaceutique, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions d'euros en 2021, pour un effectif de 59 salariés et une site opéré en Suisse.



En rejoignant Prayon, un groupe industriel spécialisé dans la chimie du phosphore, les équipes de Febex bénéficieront des ambitions de développement du groupe belge dans ce domaine, assure Arkema.



La finalisation du projet est prévue pour le 1er trimestre 2023, sous réserve de l'issue du processus d'information et de consultation du personnel en France et de approbation des autorités suisses.



Ses termes financiers n'ont pas été spécifiés.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -1.67%