Arkema: projet d'acquisition en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Dans la stratégie de croissance de son segment adhésifs, Arkema annonce le projet d'acquisition de la société sud-africaine Permoseal, spécialisée dans les solutions adhésives pour le bois, l'emballage, la construction et le bricolage.



Avec ses marques, dont Alcolin, et sa large gamme de solutions adhésives de haute performance, Permoseal représente un chiffre d'affaires estimé à 44 millions d'euros en 2021 et opère deux unités de production.



Cette acquisition ciblée offre de nombreuses synergies de développement. Ce projet, qui est soumis à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisé dans le courant du deuxième trimestre 2022.





