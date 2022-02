Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: projet d'acquisition de PMP en Chine information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Arkema fait part de son projet d'acquisition de la société Shanghai Zhiguan Polymer Materials (PMP), spécialisée dans les adhésifs thermofusibles pour le marché de l'électronique grand public, opération dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2022.



'Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Bostik de construire une solide position sur le marché attractif des adhésifs de haute précision et d'accélérer son développement sur le marché en forte croissance de l'électronique, notamment en Asie', explique le chimiste.





