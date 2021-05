Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : projet d'acquisition d'Edge Adhesives Texas Cercle Finance • 17/05/2021 à 09:08









(CercleFinance.com) - Arkema annonce le projet d'acquisition d'Edge Adhesives Texas par sa filiale Bostik, dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions ciblées visant à étoffer sa gamme d'adhésifs et à développer de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante. Disposant d'un site industriel à Fort Worth, Edge Adhesives Texas est spécialisé dans les solutions adhésives innovantes utilisées dans les bâtiments résidentiels. Il emploie près de 50 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 millions de dollars. Au-delà de ses fortes synergies, ce projet permettra à Bostik d'offrir à ses clients une gamme élargie de solutions durables à forte valeur ajoutée dans les adhésifs thermofusibles sensibles à la pression. L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.06%