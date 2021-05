Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : programme de rachat d'actions de 300 ME Cercle Finance • 20/05/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir signé ce jour une convention d'achats d'actions avec un prestataire de services d'investissements, conformément au programme de rachat d'actions annoncé le 25 février. Ce contrat porte sur un montant maximum de 300 millions d'euros sur une période débutant le 21 mai 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 30 novembre 2021. Le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 135 euros par action fixée par l'Assemblée générale des actionnaires ce jour. Les actions ainsi rachetées seront affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance ou d'opérations d'actionnariat salarié dans la limite de 30 millions d'euros et seront annulées au-delà.

