Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: prise de contrôle de PIAM finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 54% de Glenwood Private Equity dans PI Advanced Materials (PIAM), complétant ainsi son portefeuille de technologies pour les marchés de l'électronique avancée et de la mobilité électrique.



'Avec plus de 30% de parts de marché, la société PIAM, basée en Corée du Sud, est le leader mondial des films polyimides pour les marchés à forte croissance et haute valeur ajoutée des appareils de téléphonie mobile et des véhicules électriques', précise le chimiste.



Cette acquisition, pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros, permettra la consolidation à 100% de PIAM dans les comptes d'Arkema. Elle devrait générer des synergies évaluées à 30 millions en terme d'EBITDA sur les cinq prochaines années.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.04%