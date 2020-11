Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema prévoit un repli de 7% de son CA au T4 à périmètre et change constants Reuters • 05/11/2020 à 07:06









5 novembre (Reuters) - Arkema SA AKE.PA a annoncé jeudi, à l'occasion de sa publication trimestrielle : * ARKEMA-CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,9 MILLIARD D'EUROS AU T3, EN BAISSE DE 9% À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS (-18% AU T2 2020) * ARKEMA-LE REPLI DU CA AU T3 EST EN LIGNE AVEC LA PRÉVISION D'UN REPLI DE 10% EXPRIMÉE FIN JUILLET * ARKEMA - L'AMÉLIORATION DU CA SUR LE T3 EST DÛE À UNE DYNAMIQUE PLUS FAVORABLE DES VOLUMES, EN BAISSE DE 4,4% CONTRE UN REPLI DE 12,2% AU T2 2020 * ARKEMA - EBITDA DE 307 MILLIONS D'EUROS, EN REPLI DE 20,3% SUR UN AN, ET MARGE D'EBITDA DE 16,1% (17,4% AU T3 2019) * ARKEMA - RÉSULTAT NET COURANT DE 109 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 34,3% SUR UN AN * ARKEMA - L'ACTIVITÉ GÉNÉRALE DU T4 DEVRAIT S'INSCRIRE DANS LA CONTINUITÉ DU T3 HORS IMPACT SIGNIFICATIF SUR L'ÉCONOMIE MONDIALE DES NOUVELLES RESTRICTIONS SANITAIRES * ARKEMA - LE CA AU T4 POURRAIT RECULER D'ENVIRON 7% PAR RAPPORT AU T4 2019 À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris 0.00%