Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema pourrait revoir son portefeuille, le titre grimpe Reuters • 25/02/2020 à 14:48









(Crédits photo : inventiva - ) PARIS, 25 février (Reuters) - Arkema bondit mardi à la Bourse de Paris sur des informations selon lesquelles le groupe chimique français pourrait envisager de revoir son

portefeuille d'activités. L'action prend 7,10% à 90,48 euros à 14h38 après s'être brusquement envolée de 10% quelques minutes plus tôt. Le titre enregistre la plus forte hausse de l'indice large parisien SBF 120, lui même en baisse de 0,57%. Arkema pourrait revoir sa stratégie sous la pression du fonds activiste américain Elliott Management, qui a construit une participation dans le groupe, selon une source de marché contactée par Reuters. Selon Bloomberg, Arkema pourrait céder son activité "verre acrylique", pour laquelle Elliott aurait exprimé un intérêt. Le groupe a annoncé en octobre dernier le projet de cession de son activité "polyoléfines fonctionnelles" au sud-coréen SK Global Chemical 285130.KS . L'opération, d'un montant de 335 millions d'euros, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020. (Patrick Vignal, avec Maya Nikolaeva, édité par Bertrand Boucey)



Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +5.75% SBF 120 Euronext Paris -0.85%