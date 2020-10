Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : placement d'une première obligation verte Cercle Finance • 08/10/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Arkema indique avoir placé avec succès sa première obligation verte, entièrement dédiée au financement de sa nouvelle usine de taille mondiale à Singapour pour la production du polyamide 11 Rilsan 100% bio-sourcé. D'un montant total de 300 millions d'euros, cette obligation verte -qui s'inscrit dans le cadre de la politique RSE du groupe de chimie- a une maturité de six ans et un coupon annuel de 0,125%. L'offre a été sursouscrite plus de 10 fois.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +2.22%