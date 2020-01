Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : placement d'obligations hybrides pour 300 millions Cercle Finance • 15/01/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir réalisé avec succès le placement d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 300 millions d'euros, assorties d'un coupon de 1,5% jusqu'à la date de première option de remboursement anticipé au gré du groupe après six ans. Le chimiste explique qu'il s'offre ainsi la possibilité de refinancer le solde de 300 millions d'euros de ses obligations hybrides à durée indéterminée comportant une première option de remboursement anticipé en octobre 2020 et portant un coupon de 4,75%. Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et comptabilisées en capitaux propres selon les normes IFRS. Elles feront l'objet d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody's et Standard and Poor's.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris 0.00%