Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: placement d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Arkema indique avoir réalisé avec succès le placement d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 400 millions d'euros, assorties d'un coupon de 4,8% et d'une première option de remboursement anticipé à son gré après cinq ans.



Le groupe de chimie anticipe ainsi le refinancement de l'une de ses deux souches obligataires hybrides existantes, d'un montant de 400 millions d'euros et dont la première date d'option de remboursement est le 17 septembre 2024.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris 0.00%