Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : passe au-dessus des 114E, peut viser 118E information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - Arkema passe au-dessus des 114E (nouveau record) : le titre donne un second coup de reins dans la foulée du franchissement de la résistance majeure des 111E (du 23/04/2018 et du 13/08/2021) et efface les 112,7E. La règle du balancier 102/110E induit un potentiel de hausse avec un objectif minimum de 118E.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +2.65%