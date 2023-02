Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Arkema: nomme Laurent Tellier directeur général adjoint information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 10:18

(CercleFinance.com) - Laurent Tellier rejoint Arkema comme directeur général adjoint des additifs de performance et membre du comité exécutif du groupe, en remplacement de Marie-Pierre Chevallier qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Fort d'une expérience éprouvée dans l'industrie et à l'international, Laurent Tellier apportera sa capacité à transformer desbusinessmatures et à développer avec succès des activités à croissance rapide.



Depuis 2019, il était directeur général de Saint-Gobain Surface Solutions. Il a une expérience de 20 ans chez Saint-Gobain, avec une carrière diversifiée et internationale sur les trois grandes régions où Arkema est également implanté géographiquement (Asie, Amériques, Europe).



Il a géré une grande diversité debusiness, d'activités plus en amont de la chaîne de valeur à des activités B-to-C, au sein desbusinesscéramiques, abrasifs et systèmes composites ou encore surface solutions.