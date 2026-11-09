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Arkema nomme Anneli Carlot directrice générale finance à compter du 18 janvier
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 08:39

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Arkema AKE.PA a annoncé lundi la nomination d'Anneli Carlot en tant que directrice générale finance à compter du 18 janvier 2027, en remplacement de Marie-José Donsion qui a choisi de poursuivre sa carrière à l'extérieur du groupe chimique français.

Anneli Carlot est actuellement vice-présidente finance Afrique/Moyen-Orient/Asie Centrale chez Alstom ALSO.PA et rejoindra Arkema le 1er janvier prochain.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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