Arkema: nette hausse des capacités mondiales de production

(CercleFinance.com) - Arkema annonce qu'un investissement sur le site de Serquigny, en France, va permettre d'augmenter d'environ 25 % la production de la gamme bio-sourcée et recyclable PebaxRnewet de la gamme Pebaxtraditionnelle.



La société précise que les nouvelles capacités vont permettre de répondre à la demande croissante dans de nombreuses applications exigeantes comme les équipements sportifs (semelles de chaussures derunning, les chaussures de ski ou les textiles techniques), les biens de consommation (téléphones portables et écrans flexibles) ou encore le domaine médical.



De plus comparés à d'autres élastomères présents sur le marché, ces matériaux ont une empreinte carbone jusqu'à 50 % inférieure et sont entièrement recyclables, assure Arkema.



Le démarrage des nouvelles capacités est prévu mi-2023 et permettra de réduire de 25 % la consommation d'eau du site grâce à une optimisation des procédés, ajoute la société.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +1.66%