Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : Moody's relève sa note de crédit Cercle Finance • 13/11/2019 à 14:59









(CercleFinance.com) - Moody's annonce relever sa note d'émetteur long terme sur Arkema de 'Baa2' à 'Baa1', avec une perspective ramenée de 'positive' à 'stable', mettant en avant 'le rééquilibrage continu du portefeuille d'Arkema vers la chimie de spécialité'. L'agence de notation voit d'un bon oeil cette évolution, considérant les produits chimiques de spécialité comme 'ayant tendance à être moins enclins à des variations cycliques volatiles et apportant de la marge d'EBITDA plus élevée'. Moody's ajoute que sa note 'Baa1' prend aussi en compte 'une politique financière conservatrice, soutenue par un profil de liquidité solide et une génération de free cash-flow positive historiquement continue'.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.15%