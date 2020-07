Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : marge d'EBITDA en baisse au 2e trimestre Cercle Finance • 30/07/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Arkema publie un résultat net courant de 90 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, contre 192 millions un an auparavant, et une marge d'EBITDA en baisse de 3,1 points à 15%, pour un chiffre d'affaires en recul de 15,6% à 1,9 milliard d'euros. Le groupe de chimie explique avoir souffert durant la période du 'recul fort des secteurs de la construction, du transport et de l'industrie en général, masquant une bonne demande dans les marchés de la nutrition, de l'emballage et de l'hygiène'. Arkema estime à ce stade que 'son chiffre d'affaires au troisième trimestre pourrait être inférieur d'environ 10% à celui de l'an dernier à périmètre et change constants, soit une nette amélioration par rapport au recul d'environ 20% enregistré au deuxième trimestre'.

