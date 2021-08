Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : les prévisions de résultats d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Stifel affiche une projection d'EBITDA 2021 mise à jour à 1,6 milliard d'euros, au-dessus de l'objectif de la direction qui est de 1,4 milliard. 'En assumant des marges acryliques normalisées, il devrait encore être à 1,5 milliard en 2022', ajoute-t-il. Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Arkema avec un objectif de cours rehaussé de 135 à 142 euros, notant 'une contribution de l'acide acrylique à la rentabilité meilleure que prévu au deuxième trimestre et qui devrait rester élevée au troisième trimestre'.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.14%