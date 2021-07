Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : le titre surperforme, un analyste remonte sa cible Cercle Finance • 07/07/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le titre Arkema s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à un relèvement d'objectif de Barclays, qui a porté sa cible de 107 à 115 euros. Le broker - qui affiche toujours une recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre - explique viser un Ebitda de 408 millions d'euros pour le deuxième trimestre, une prévision supérieure de 12% au consensus en raison d'une activité qu'il anticipe soutenue dans les acryliques. A en croire Barclays, la demande solide constatée au premier trimestre s'est poursuivie au deuxième trimestre et le consensus de marché doit désormais revu être à la hausse de l'ordre de 5%. L'intermédiaire estime toutefois que cet optimisme est intégré, tout au moins partiellement, dans le cours de Bourse actuel. A noter qu'Arkema a annoncé hier avoir participé, à hauteur de plusieurs millions d'euros, à la récente levée de fonds de 100 millions d'euros de Verkor, une startup française spécialisée dans la production de batteries de haute performance. Vers 12h00, l'action Arkema progressait de 0,4%, surperformance légèrement l'indice SBF 120 (+0,2%).

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.43%