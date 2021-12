Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: le titre à la peine après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le titre Arkema accuse la plus forte baisse du SBF 120 lundi après la dégradation de la note de Morgan Stanley, désormais négatif sur la valeur.



A 11h15, l'action du chimiste de spécialités recule de 2,3% dans un marché parisien qui affiche, lui, une légère hausse (+0,3%).



Les analystes de Morgan Stanley ont ramené ce matin leur recommandation sur l'action de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif abaissé de 122 à 10 euros.



Dans une note de recherche, les professionnels mettent en avant une dynamique en perte de vitesse au sein du groupe français.



Morgan Stanley s'inquiète de risques de normalisation au niveau des prix de l'acrylique et d'une tendance à la modération de la croissance dans les adhésifs et les activités tournées vers les applications industrielles.



'Au vu de la valorisation relative du titre par rapport au reste du secteur de la chimie de spécialités, nous percevons un risque baissier accru aux niveaux de valorisation actuels', prévient le bureau d'études.





