Arkema: le concert NNS passe sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - Les sociétés NNS Luxembourg Sàrl, NNS 3 Sàrl-SPF, NNS Investments (Cyprus) Limited et NNS Holding ont déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en baisse, le 10 janvier, le seuil de 5% du capital d'Arkema et détenir de concert 4,87% du capital et 4,27% des droits de vote.



Les déclarants précisent que ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre de contrats optionnels à dénouement physique portant sur des actions du groupe français de chimie détenus par le concert.





