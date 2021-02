Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : lance un programme de partenariats pour les startups Cercle Finance • 04/02/2021 à 12:33









(CercleFinance.com) - La société Arkema annonce aujourd'hui le lancement de son programme 'Start-up Connect', invitant les start-upsspécialisées dans les matériaux avancés, où qu'elles soient dans le monde, à se rapprocher d'elle. L'idée du programme est d'allier le dynamisme et l'agilité des start-ups à l'envergure et à la connaissance des marchés d'Arkema afin 'd'établir une collaboration de recherche privilégiée'. Les partenariats pourront allerde la collaboration technique jusqu'au support financier, en passant par une offre d'expertise ou de mentorat, explique Arkema, estimant que le programme constituera un élément stratégique de son développement. Arkema précise avoir fait le choix de consacrer très majoritairement ces partenariats d'innovation à la croissance durable.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -1.20%