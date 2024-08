Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: l'équipe de direction va être renforcée information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé jeudi la nomination de deux nouveaux dirigeants au sein de son comité exécutif sous l'égide de Thierry Le Hénaff, l'actuel PDG du groupe de chimie.



Sophie Fouillat, aujourd'hui directrice de la stratégie et des fusions-acquisitions (M&A) de la filiale Bostik, a été nommée directrice générale en charge de la stratégie du groupe.



Elle remplacera, à compter du 1er octobre, Bernard Boyer qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Nouveau venu au sein de l'entreprise, l'Allemand Tilo Quink rejoindra l'entreprise en provenance d'Henkel en date du 1er septembre en qualité de directeur général adjoint des additifs de performance, un poste qu'occupait précédemment Laurent Tellier.



Ce dernier, déjà membre du comité de direction, va en effet être appelé à prendre les fonctions de directeur général adjoint en charge des polymères haute performance et des gaz fluorés, succédant ainsi à Erwoan Pezron, qui deviendra conseiller auprès du PDG et restera membre du comité exécutif jusqu'à sa retraite en fin d'année.



Présidé par Thierry Le Hénaff, le comité exécutif d'Arkema sera par la suite composé d'un total de de neuf membres.





