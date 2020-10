Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : investit dans Adaptive 3D Cercle Finance • 28/10/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Arkema est le principal investisseur pour le second tour de table d'Adaptive 3D, une société innovante dans la fourniture de résines photoréticulables haut de gamme pour la fabrication additive. Cet investissement vient compléter l'expertise d'Arkema dans la conception de résines liquides photoréticulables et permettra d'accélérer son engagement dans le développement de la technologie de fabrication en impression 3D.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -3.60%