Arkema: investissement dans la start-up Tiamat

(CercleFinance.com) - Arkema fait part d'une prise de participation dans la start-up Tiamat, spin-off du CNRS et pionnière de la technologie des batteries sodium-ion, dans le cadre d'une récente levée de fonds de 22 millions d'euros à laquelle ont participé d'autres investisseurs.



Cet investissement permettra au groupe de chimie d'accélérer le développement de solutions techniques adaptées à ces batteries n'utilisant pas de lithium, et ainsi de s'affranchir des contraintes liées à l'approvisionnement en lithium.



Tiamat prévoit la construction en France d'une Giga-factory d'une capacité de 5 GWh, entièrement dédiée à la production de cellules de batterie sodium-ion. Une première tranche de 0,7 GWh pourrait être opérationnelle dès fin 2025.





