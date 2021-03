Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema : intègre le nouvel indice CAC 40 ESG Cercle Finance • 23/03/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Arkema indique aujourd'hui être 'très fier' d'intégrer le nouvel indice CAC 40 ESG de la Bourse de Paris. Ce nouvel indice qui regroupe les 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG), valorise les engagements et les réussites du Groupe depuis plusieurs années au service d'une économie durable, annonce Arkema.

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.84%